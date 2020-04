Trump já assinou decreto que suspende imigração durante dois meses

Veja também:

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou esta quarta-feira o decreto que suspende temporariamente a imigração para o país, medida que visa proteger os postos de trabalho, na sequência da crise económica causada pela pandemia.

"Com a finalidade de proteger os nossos maravilhosos trabalhadores, acabei de assinar um decreto, suspendendo temporariamente a imigração para os Estados Unidos", afirmou o chefe de Estado norte-americano, durante a conferência de imprensa diária, na Casa Branca, em Washington, citado pela agência France-Presse.

Esta suspensão dos vistos de residência permanente vai vigorar durante 60 dias, mas não se aplica a cidadãos estrangeiros que procurem vistos para trabalho temporário no país.

Cerca de 22 milhões de norte-americanos ficaram sem emprego devido às consequências económicas da pandemia da doença provocada pelo SARS-CoV-2.

De acordo com dados oficiais, os Estados Unidos concederam o estatuto de residente permanente a cerca de 577 mil pessoas em 2019, enquanto o número de vistos temporários se elevou a 462 mil, numa descida em relação aos 617 mil registados em 2016.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 181 mil mortos e infetou mais de 2,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (45.950) e mais casos de infeção confirmados (mais de 835 mil).

No mesmo briefing diário, Trump acredita que o vírus pode não voltar no outono, mas foi contrariado pelo principal especialista de doenças infeciosas. Anthony Fauci, também presente na conferência de imprensa, disse que “haverá vírus no outono”, mas que o país estará “muito, muito mais preparado”.