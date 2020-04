Reino Unido. Número de mortes só deverá começar a cair dentro de duas semanas

Veja também:

O número de mortes devido à pandemia da covid-19 no Reino Unido subiu para 18.738 após a morte de mais 616 pessoas nas últimas 24 horas, informou esta quinta-feira o Ministério da Saúde. O principal conselheiro científico diz que o país estão num planalto no que respeita a vítimas mortais.



O número total de casos de contágio no país, contabilizado até às 9h00 de hoje, é agora de 138.078, mais 4.583 do que no dia anterior, referiu a mesma fonte.

Na quarta-feira, tinham sido registadas 749 mortes e 4.451 novos casos de pessoas infetadas pelo novo coronavírus, responsável pela covid-19.