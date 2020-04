Pelo menos 20 países europeus já ultrapassaram pico da pandemia de Covid-19

Veja também:

Pelo menos 20 países europeus já ultrapassaram o pico da pandemia, anunciou esta quinta-feira o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, que avisa, no entanto, que levantar as restrições implementadas demasiado rapidamente poderá aumentar novamente a transmissão comunitária.

De acordo com um relatório divulgado hoje pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC, na sigla inglesa), a “inexistência de um tratamento eficaz ou de uma vacina, combinada com o crescimento exponencial” do SARS-CoV-2, o novo coronavírus que provoca a doença covid-19, levou quase todos os países da Europa a implementar medidas de “distanciamento comunitário e físico”.

O documento publicado, com dados atualizados até 22 de abril, realça que em 20 países da Europa, a “onda inicial de transmissão [do novo coronavírus] passou o pico, com um declínio no número de novos caros reportados”.

O cancelamento de eventos com uma grande concentração de pessoas e o encerramento de estabelecimentos de educação e espaços públicos são alguns dos exemplos citados no relatório.

O relatório reúne dados dos 27 Estados-membros da União Europeia, Islândia, Liechtenstein e Noruega – que integram o Espaço Económico Europeu (EEE) – e do Reino Unido.

O ECDC explicita que as medidas implementadas por estas nações permitiram reduzir em 18% a transmissão do novo coronavírus, nos últimos 14 dias (entre 08 e 22 de abril).