Número de mortes diárias por Covid-19 em Espanha estabiliza

Veja também:

Espanha começa a estabilizar o número de mortes diárias por Covid-19. Esta quinta-feira, regista 440, mais cinco que no dia anterior (e mais dez que no anterior a esse), o que eleva o número total para 22.157.

Com novos 4.635 casos confirmados, Espanha regista 213.024 contágios pelo novo coronavírus, dos quais resultaram 89.250 recuperações.

Espanha é o segundo país do mundo com mais diagnósticos de Covid-19, apenas atrás dos Estados Unidos (842.624), e o terceiro com mais óbitos provocados pela doença, a seguir a EUA (46.785) e Itália (25.085).

O novo coronavírus, responsável pela Covid-19, já infetou mais de 2,6 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 183 mil, segundo os dados da Universidade Johns Hopkins, dos EUA.