EUA. Responsável da agência de vacinação diz que foi demitido por pressão política

Rick Bright foi afastado do seu cargo esta semana depois de ter entrado em conflito com a Human Health Services (HHS), o equivalente à Direção-Geral da Saúde, por causa da aposta no medicamento, que já é usado para combater a malária.

“Passei toda a minha carreira no desenvolvimento de vacinas e na indústria biotecnológica. O meu passado deixou-me preparado para momentos como estes, para confrontar e derrotar o vírus mortal que ameaça os americanos e pessoas em todo o mundo”, disse ainda Rick Bright.

“Infelizmente, isto conduziu a conflitos com a liderança política da HHS, incluindo críticas aos meus esforços no sentido de investir cedo em vacinas e bens críticos para salvar vidas americanas. Também me opus a esforços para financiar medicamentos potencialmente perigosos promovidos por pessoas com ligações políticas”.

Entre esses perigos Bright elenca um possível aumento de mortalidade, observado em alguns estudos do uso de hidroxicloroquina em doentes com Covid-19.

Vários países estão já a trabalhar na obtenção de vacinas contra o novo coronavírus, incluindo a China, o Reino Unido e a Suíça. As autoridades têm dito que só quando se encontrar uma vacina é que o mundo poderá voltar ao normal, mas ainda faltam vários meses, na melhor das hipóteses, até que isso seja uma realidade.