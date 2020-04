EUA. Diretor da agência de vacinação diz que foi demitido por fazer frente a Trump sobre hidroxicloroquina

Veja também:

O responsável da agência de vacinação dos Estados Unidos diz que foi afastado por pressão política, por se ter oposto ao investimento em hidroxicloroquina, um medicamento à malária, como possível solução para o novo coronavírus.

Rick Bright foi afastado do seu cargo esta semana depois de ter entrado em conflito com a Human Health Services (HHS), o equivalente à Direção-Geral da Saúde dos EUA, por causa da aposta no medicamento, desenvolvido para combater determinadas estirpes do vírus da malária.

Donald Trump tem-se referido por diversas vezes à hidroxicloroquina como uma potencial solução para a pandemia, mas Bright diz que acabou por ser castigado por se opor ao que considera ser um desperdício de dinheiro.

“Creio que esta transferência foi uma reação à minha insistência de que o Governo invista os milhares de milhões de dólares alocados pelo Congresso para enfrentar a pandemia de Covid-19 em soluções cientificamente comprovadas e não em medicamentos, vacinas ou outras tecnologias que não tenham mérito científico. Estou a falar agora porque se queremos combater este vírus mortal tem de ser a ciência – e não a política ou o clientelismo – a liderar”, afirmou.