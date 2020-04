Alerta de ONG. Sistema sanitário pode colapsar em Moçambique

A "Ajuda em Ação", uma Organização Não Governamental (ONG) internacional, de origem espanhola com presença em Portugal, está preocupada com a propagação da Covid-19 em Moçambique e alerta para as consequências devastadoras que a pandemia pode ter no país.



Moçambique vive em Estado de emergência, pelo menos, até finais de abril. As escolas e os espaços de diversão foram encerrados, a emissão de vistos para entrada no país suspensa, os eventos proibidos, bem como aglomerações superiores a 20 pessoas, e foram impostos novos limites na lotação de transportes.

O número de casos de infeção pelo novo coronavírus registados oficialmente situa-se nos 41, sem mortes registadas.

“Os números podem não parecer alarmantes”, diz Jesús Palmero, representante da "Ajuda em Ação2 em Moçambique. No entanto, o responsável alerta que “a expansão da Covid-19 pode significar um colapso do sistema sanitário, devido às suas numerosas carências e dificultar o acesso a serviços básicos, num momento em que existem outras doenças a afetar gravemente o país, como o VIH-SIDA e a malária”.

O país ainda não recuperou da destruição causada há um ano pelos furacões Idai e Kenneth, o que deixa as populações numa situação ainda mais vulnerável perante a pandemia do novo coronavírus.

De acordo com Jesús Palmero, “muitas famílias, por exemplo, ainda não conseguiram reconstruir as suas casas ou continuam sem acesso a necessidades básicas, como a água e saneamento”.

África tem cinco camas de cuidados intensivos por um milhão de pessoas. No entender da ONG, se Moçambique se deparasse com um possível aumento de doentes com Covid-19, o seu sistema de saúde não conseguiria dar uma resposta eficaz.

“Há falta de médicos, bem como de todo o tipo de profissionais de saúde (parteiras e enfermeiros, por exemplo), o que leva a que os pacientes tenham de esperar bastantes horas até conseguirem ser atendidos. Isto no caso dos cidadãos que conseguem ter acesso aos centros de saúde, já que 70% da população moçambicana vive isolada em zonas rurais”, sustenta a organização não governamental.

O preço elevado de medicamentos básicos, como analgésicos ou outros para tratar a diarreia ou a malária, que são distribuídos nos centros de saúde, também não facilita a situação. Por outro lado, acrescenta a ONG, “os equipamentos também são escassos”.

“De acordo com a Organização Mundial da Saúde, África tem cinco camas de cuidados intensivos por 1 milhão de pessoas, para combater a pandemia. Devido à debilidade dos sistemas de saúde, sem apoio de comunidades externas, o Fórum Económico Mundial estima que a Covid-19 possa afetar 1,2 mil milhões de pessoas em África”, indica a Ajuda em Ação.