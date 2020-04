João Capela. "Não se consegue preparar um estádio em uma ou duas semanas" para ter VAR

O ex-árbitro FIFA João Capela, que também desempenhou funções de videoárbitro (VAR), admite que será uma tarefa complicada instalar a atual tecnologia num curto espaço de tempo.



Em causa, a eventual concentração dos jogos em falta na I Liga numa só região do país, como o Algarve. E neste caso, somente o Municipal de Portimão, casa do Portimonense, e o Estádio Algarve dispõem de ligação fixa à Cidade do Futebol.

Capela reconhece, quando questionado por Bola Branca, que Liga e Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol deparam-se com uma tarefa difícil, embora resolúvel. Por um lado, sublinha que "não é fácil e não se consegue preparar um estádio em uma ou duas semanas para ter toda a tecnologia que se encontra implementada em Portugal". Por outro lado, admite que "isso, certamente, estará a ser equacionado para viabilizar a solução integrada numa só região", com o tempo necessário para criar todas as condições indispensáveis para o bom funcionamento do VAR.