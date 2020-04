​Vítor Matos. “Klopp é incrível e autêntico”

Vítor Matos é o responsável técnico pelo desenvolvimento dos jogadores de elite do Liverpool. Jurgen Klopp confiou no jovem treinador português que elogia o perfil do alemão.

“Não é fácil definirmos o Jurgen [Klopp] em traços gerais. É uma pessoa incrível e autêntica em tudo o que faz. O seu à-vontade só é comparável com a seriedade, exigência e profissionalismo que coloca em todos os momentos, quer seja num treino, num exercício ou num jogo. Desde que cheguei fui sempre recebido com braços abertos e um sorriso. Isso é muito importante quando mudamos de país e vamos para um novo clube. Estou eternamente agradecido e tem sido uma experiência fantástica a todos os níveis”, refere o treinador português, em entrevista a Bola Branca.



O melhor reforço do Liverpool

Vítor Matos chegou esta época a Anfield. Antes trabalhava na pirâmide técnica do FC Porto como preparador físico da equipa B. O treinador, de 32 anos, recebeu em Liverpool um enorme elogio do principal adjunto de Jurgen Klopp, o holandês Pepijn Lijnders com quem trabalhou na formação do FC Porto.

Pepjin disse que Vítor Matos foi a melhor contratação do Liverpool na presente época desportiva. “É óbvio que foi incrível ouvir aquelas palavras até porque não estava nada á espera. Mas mais do que elogios o que eu procuro é contribuir e trabalhar naquilo que o clube necessita. Acredito muito em valores e princípios como humildade, perseverança e trabalho e são estes valores que nos acompanham para todo o lado. O Pepijn (Lijnders) tem sido uma ajuda fantástica não só em termos profissionais como também pessoais e familiares e só revela o grande ser humano que ele é”, refere Vítor Matos.

Vítor Matos, de 32 anos, fez carreira em Portugal como treinador da formação do FC Porto. Em 2017, emigrou para a China, onde trabalhou na formação do Shandon Luneng. Regressou ao Porto em 2018/19 para assumir o cargo de preparado físico do FC Porto B. Esta temporada juntou-se a Klopp no Liverpool.