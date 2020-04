UEFA admite que alguns campeonatos possam não chegar ao fim

O comité executivo da UEFA admite que alguns campeonatos não possam ser concluídos, devido à pandemia de Covid-19. Nesse caso, vale a classificação atual para apuramento para as competições europeias da próxima temporada.

O novo cenário foi admitido numa reunião por vídeoconferência realizada esta quinta-feira.

A UEFA apela às federações e ligas que "explorem todas as opções possíveis para concluir todas as competições nacionais que deem acesso às competições de clubes da UEFA", refere o organismo que dirige o futebol europeu, em comunicado.

No entanto, a UEFA sublinha que "a saúde de jogadores, espectadores e todos os envolvidos no futebol, bem como o público em geral, deve continuar a ser a preocupação principal neste momento".

"O cenário ideal, caso a situação de pandemia o permita, é terminar as competições nacionais atualmente suspensas, permitindo aos clubes apurarem-se para as competições de clubes da UEFA com base no mérito desportivo, tal como no formato original", defende.

Mas caso isso não seja possível, em particular devido a problemas de calendário, "seria preferível que as competições suspensas fossem reatadas, mas com um formato diferente, por forma a facilitar que os clubes se qualificassem com base no mérito desportivo", refere o organismo, em comunicado.

A UEFA admite, agora, que as federações nacionais ou ligas “podem ter razões legítimas para concluir, prematuramente, as suas competições internas”.



Aponta alguns motivos válidos para o fim antecipado dos campeonatos:

A existência de uma ordem oficial a proibir eventos desportivos até uma data em que já não seja possível terminar a temporada a tempo da próxima época começar

Problemas económicos intransponíveis que impossibilitem o final da temporada, porque colocariam em risco a estabilidade financeira a longo prazo da competição ou dos clubes nacionais

Se uma competição doméstica terminar prematuramente, por razões legítimas de acordo com as condições anteriores referidas, a UEFA pedirá à federação ou liga do país para escolher os clubes que vão participar nas competições da UEFA em 2020/2021, “com base no mérito desportivo das competições internas de 2019/2020”.

O processo de seleção dos clubes deve ser baseado em princípios objetivos, transparentes e não discriminatórios. As federações e ligas nacionais devem ter a capacidade de decidir as posições finais das suas competições domésticas, tendo em conta as circunstâncias específicas de cada competição, conclui o comunicado da UEFA.