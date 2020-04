Adjunto português do Liverpool diz que ​Liga Inglesa é para concluir

A ansiedade pode ser natural, mas Vítor Matos garante que as atenções estão viradas para a saúde pública. “Quando o que está envolvido é algo tão sério como a saúde de todos nós e o bem-estar de um país, sinceramente nem temos espaço para outro tipo de sentimentos. Estamos orgulhosos por todo o trajeto e processo que fomos desenvolvendo e sabemos que o futebol vai regressar. E quando regressar queremos terminar a história que iniciámos e vamos jogar com toda a nossa identidade e paixão com que temos feito até agora”, assevera.

O Liverpool lidera o campeonato com 25 pontos de vantagem sobre o Manchester City , que tem menos um jogo. O Liverpool está, na prática, a duas vitórias de se sagrar campeão, 30 anos depois do último título que conquistou, em 1990.

A Liga inglesa é para concluir dentro da atual época desportiva. Vítor Matos, treinador adjunto de Jurgen Klopp, no Liverpool, líder destacado da Liga de Inglaterra e atual campeão da Europa e do mundo, admite a realização dos jogos depois de um entendimento da Premier League com o Governo inglês.

Em confinamento há seis semanas

Vítor Matos está em Liverpool e em confinamento há um mês e meio. O adjunto de Klopp revela, em Bola Branca, o padrão de treino definido para os jogadores ao longo das últimas seis semanas. “No nosso caso em concreto ainda nos encontramos em confinamento, em função disso decidimos criar um padrão de treino semanal ajustado em termos individuais e gerais para todos os jogadores. Ao mesmo tempo, sessões 'online' para todo o plantel. A lógica foi mantermos hábitos de treino com atividades variadas para os jogadores se manterem sempre motivados”, explica.

Todas as competições do futebol inglês pararam a 13 de março. Desde essa data que os jogadores em Inglaterra ficaram em confinamento. Vítor Matos não esconde que viveu alguns momentos de angústia sobretudo pelos familiares que se encontram em Portugal.

“Já estamos em confinamento há seis semanas. Já passámos aquele período de adaptação e ajustamento inicial. É um período que nos permitiu passar tempo com a família que no dia a dia da profissão nem sempre é possível, mas ao mesmo tempo fomos vivendo o momento com alguns sentimentos de angústia e preocupação sobretudo com os nossos familiares que se encontram em Portugal e ao mesmo tempo com a responsabilidade que esta situação nos exige. Atualmente já com as rotinas familiares melhor definidas permite mais tempo para refletir e para nós, para sabermos aquilo que gostamos e que não gostamos que muitas vezes não nos é possível”, refere.



Impacto do novo coronavírus no futuro do futebol



Vítor Matos reconhece que em Inglaterra tal como em todo o mundo o futebol será diferente depois da crise provocada pelo novo coronavírus. Mas há aspetos fundamentais para o jogo que o treinador tem a esperança de voltar a ver de forma incondicional.

“O nunca e o sempre são palavras que até pelo momento atual que vivemos devem ser relativizadas. O futebol, tal como a sociedade, sem dúvida que terá de se reinventar e reeducar em muitas questões. Mas todos temos a esperança e a força de voltar a querer ver o futebol com paixão e a alegria que o caracteriza e voltarmos a ver os estádios cheios que garantem a emoção para a nossa profissão”, enfatiza.

Vítor Matos, de 32 anos, fez carreira em Portugal como treinador da formação do FC Porto. Em 2017, emigrou para a China, onde trabalhou na formação do Shandon Luneng. Regressou ao Porto em 2018/19 para assumir o cargo de preparado físico do FC Porto B. Esta temporada juntou-se a Klopp no Liverpool.