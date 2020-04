“Antes da praia é preciso perceber os negócios que vão reabrir”

Fernando Medina e João Taborda da Gama são unânimes em considerar prematura a definição de regras para a utilização da praia.

“Antes da praia, é preciso perceber os negócios e os serviços que vão reabrir e que protocolo sanitário devem ter. Isso é que me preocupa”, afirma Taborda da Gama nesta quinta-feira.

No seu entender, “falta uma estratégia coordenada” sobre a reabertura da sociedade e “dá um pouco a ideia de que ninguém sabe o que se vai fazer”.

“Preocupa-me as agências bancárias, os escritórios, os serviços de atendimento ao público e gostava ver uma coisa integrada sobre isso, mais do que estar aos bochechos” a anunciar medidas, remata, acrescentando: “há-de se resolver a praia”.

Fernando Medina concorda que “é prematuro” falar em reabertura da praia, uma vez que “há questões fundamentais de como se vai fazer a reabertura” da atividade económica e não só.

“O primeiro-ministro já anunciou de algum tipo de comércio de proximidade, depois as escolas de ensino presencial para os anos terminais, 11.º e 12.º ano, e a tentativa de abertura das creches a partir de junho”, recorda o presidente da Câmara de Lisboa, medidas “nas quais se está a trabalhar, o que vai implicar também um tratamento diferente da questão dos transportes públicos, que estamos a trabalhar com o Governo para que possam funcionar com condições reforçadas de segurança”.