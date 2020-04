​PSD considera positivos passos dados na resposta europeia à crise Covid-19

Veja também:

O presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD, Joaquim Sarmento, diz que a solução equilibrada entre subvenções e empréstimos, como a que parece ter ficado alinhavada no Conselho Europeu desta quinta-feira, para fazer faze à crise Covid-19, será provavelmente a melhor.



Em declarações à Renascença, Joaquim Sarmento considera que o que ficou já decidido no Conselho Europeu esta quinta-feira foi positivo, dadas as circunstâncias atuais.

“Temos que ter sempre a noção que os processos europeus são, por natureza morosos e complexos. Nós temos ainda muitas incógnitas em cima da mesa, mas cada pequeno passo que se dá, desde que seja firme e no sentido de haver uma solução europeia para esta crise e haver mecanismos europeus que apoiem os países nesta crise, é positivo”, afirmou.