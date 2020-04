António Costa no final do Conselho Europeu: "Se tudo se concretizar será seguramente uma bazuca"

"Se tudo se concretizar será seguramente uma bazuca", afirmou o primeiro-ministro, António Costa, no final do Conselho Europeu desta quinta-feira que aprovou um conjunto de medidas para atacar a crise financeira causada pela pandemia de Covid-19.

"As medidas de emergência aprovadas pelo Eurogrupo já constituíam em si, no conjunto das três medidas, 500 mil milhões de euros. A verba que estamos agora a falar para o Fundo de Resolução, não há ainda um número final, mas o vice-presidente da Comissão referiu-se a 1,5 biliões de euros, o BCE falou em 1,6 biliões. É qualquer coisa que é três vezes as linhas de emergência aprovadas pelo Eurogrupo”, declarou António Costa, em conferência de imprensa.



O primeiro-ministro considera que estamos perante um pacote com "capacidade e robustez, tendo em conta o impacto da crise económica que temos pela frente".

António Costa sublinha que os detalhes, que ainda têm de ser acertados entre os 27 Estados-membros da União Europeia, "serão essenciais" para definir o sucesso do plano de ajuda aos países.

"Falta saber quando vai estar disponível, qual o montante, em que condições temos acesso, como vai ser distribuído pelos Estados-membros entre empréstimos e transferências, qual será a taxa de juro se opção passar por empréstimos, o período de carência. Uma série de questões que condicionarão aquilo que é sabermos, que já sabemos se não será uma fisga, mas falta saber se é uma pressão de ar ou uma bazuca", frisou o chefe do Governo.