António Costa no final do Conselho Europeu: "Se tudo se concretizar será seguramente uma bazuca"

"Se tudo se concretizar será seguramente uma bazuca", afirmou o primeiro-ministro, António Costa, no final do Conselho Europeu desta quinta-feira que aprovou um conjunto de medidas para atacar a crise financeira causada pela pandemia de Covid-19.

"As medidas de emergência aprovadas pelo Eurogrupo já constituíam em si, no conjunto das três medidas, 500 mil milhões de euros. A verba que estamos agora a falar para o Fundo de Resolução, não há ainda um número final, mas o vice-presidente da Comissão referiu-se a 1,5 biliões de euros, o BCE falou em 1,6 biliões. É qualquer coisa que é três vezes as linhas de emergência aprovadas pelo Eurogrupo”, declarou António Costa, em conferência de imprensa.



O primeiro-ministro considera que estamos perante um pacote com "capacidade e robustez, tendo em conta o impacto da crise económica que temos pela frente".

António Costa sublinha que os detalhes, que ainda têm de ser acertados entre os 27 Estados-membros da União Europeia, "serão essenciais" para definir o sucesso do plano de ajuda aos países.

"Falta saber quando vai estar disponível, qual o montante, em que condições temos acesso, como vai ser distribuído pelos Estados-membros entre empréstimos e transferências, qual será a taxa de juro se opção passar por empréstimos, o período de carência. Uma série de questões que condicionarão aquilo que é sabermos, que já sabemos se não será uma fisga, mas falta saber se é uma pressão de ar ou uma bazuca", frisou o chefe do Governo.



O Conselho Europeu deu esta quinta-feira “luz verde” aos três instrumentos aprovados pelo Eurogrupo, tendo em vista criar três linhas de crédito para financiar empresas através do Banco Europeu de Investimento (BEI), para apoiar os Estados no conjunto de medidas adotadas para apoiar a manutenção de postos de trabalho e a proteção de rendimentos, designadamente o “lay-off”, e uma terceira linha tendo em vista assegurar a capacidade de todos os Estados para terem recursos financeiros para responder às despesas necessárias para combate direto ou indireto à prevenção no âmbito da Covid-19.

São linhas que não estão sujeitas a qualquer condicionalismo, programa de ajustamento, troika, e que poderão ser utilizadas pelos estados.

