​Um dia com 25 horas para conhecer virtualmente a história da Raia

De acordo com José Cantero, diretor da Hosperience, o objetivo é também “elevar o ânimo nestes dias de isolamento, pois viajar virtualmente, de forma a manter o contato com outra pessoa, ajuda a aumentar a nossa felicidade e permite conhecer melhor a Espanha”.

O projeto liderado pela Hosperience, uma empresa de consultoria especializada em inovação turística, surge para “dar mais visibilidade aos destinos turísticos”, numa altura em que as PME do turismo enfrentam graves problemas devido à Covid-19.

Para Pablo Rivera, este projeto “é uma excelente oportunidade para divulgar o destino de fronteira Eurocidade da Água e para alcançar o potencial turista do pós covid-19 que, uma vez terminado o isolamento, irá procurar destinos calmos, seguros e sem grande aglomeração, que apostem na saúde, no bem-estar e qualidade de vida”.

A oferta global do destino é estruturada pela Rota Transfronteiriça Termal e da Água, que a pé, de carro ou de bicicleta, permite ao visitante atravessar a Raia que separa os dois países, carimbar o passaporte termal e tornar-se, no final da rota, em embaixador das águas da Eurocidade Chaves-Verín.

Esta rota percorre, ao longo do rio Tâmega, as múltiplas nascentes de água medicinal mineral. Em Verín, as fontes de Cabreiroá, Sousas e Fontenova, que são uma referência histórica, para além de comercializarem água mineral natural há décadas.

Em Chaves, as Termas e o seu SPA, com as águas termais, alimentam uma tradição de turismo de saúde e bem-estar que remonta ao tempo dos romanos. E, finalmente, as buvetes de Vidago, que atraíram os mais seletos da sociedade europeia, no início do século XX.

O destino turístico é reconhecido pelo Conselho da Europa como um itinerário cultural europeu, pois faz parte da Rota Europeia das Cidades Termais Históricas.