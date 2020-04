Vaticano prepara regresso “gradual” dos serviços públicos

Veja também:

Os responsáveis da Cúria Romana reuniram-se esta quarta-feira no Vaticano para preparar o regresso “gradual” dos serviços, na segunda fase da emergência sanitária provocada pela Covid-19, a partir de 4 de maio

O encontro foi dirigido pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, anunciou a sala de imprensa da Santa Sé.

Os participantes decidiram “a reativação gradual dos serviços ordinários”, nos organismos centrais de governo da Igreja Católica, “salvaguardando as precauções sanitárias necessários para limitar o contágio”.

O número de casos conhecidos no Vaticano subiu esta semana para nove.

Desde 19 de março, foram implementadas medidas de segurança e higiene para travar a propagação do novo coronavírus nos serviços da Santa Sé e do Estado da Cidade do Vaticano; a Praça de São Pedro, a Basílica e os Museus do Vaticano foram fechados ao público.