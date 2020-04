“Por causa do egoísmo, falhámos o compromisso de cuidar da Terra”

O 50º Dia Mundial da Terra foi assinalado nesta quarta-feira pelo Papa Francisco, numa reflexão inteiramente dedicada à salvaguarda da criação.



“Trata-se de uma oportunidade para renovar o compromisso de cuidar da nossa casa comum e cuidar dos membros mais frágeis da família humana. Como a trágica pandemia do coronavírus nos demonstra, só em conjunto e cuidando dos mais frágeis, podemos vencer os desafios globais”, afirmou durante a audiência geral transmitida online a partir da biblioteca do Palácio Apostólico do Vaticano.

Francisco denuncia o egoísmo e a falta de “responsabilidade de cuidar e administrar a Terra”, ao ponto de a “inquinar e saquear, pondo em risco a nossa própria vida”.

E acrescenta: “Deixámos de cuidar da Terra, a nossa casa-jardim e dos nossos irmãos. Pecámos contra a Terra, contra o nosso próximo e, finalmente, contra o Criador, o bom Pai que toma conta de cada um e quer que vivamos juntos, em comunhão e prosperidade”.