Hulk: “Seria um sonho voltar a jogar no FC Porto”

O avançado brasileiro Hulk admite voltar ao FC Porto e declara que ficaria feliz com um regresso ao Dragão.

A pouco mais de seis meses de terminar contrato com os chineses do Shangai, Hulk, de 33 anos de idade, revelou que esteve sempre na sua mente voltar a vestir a camisola do FC Porto.

“Quando se trabalha numa empresa é há uma transferência pra outro país deixando nessa empresa muitas amizades e onde se é querido, fica o desejo de voltar a vestir aquela camisola e matar saudades de momentos marcantes. Sinto o respeito e o carinho do Porto e o clube mora no meu coração. Voltar a jogar no Porto seria um sonho e uma felicidade”, disse Hulk, nesta quarta-feira, no espaço “FC Porto em Casa”, transmitido nos canais oficiais do emblema azul e branco.

Apesar dos 33 anos de idade, Hulk diz que ainda se sente muito bem no plano físico para dar continuidade à sua carreira.

“Cuido-me muito e com a minha experiência alimento-me melhor e procuro ser muito profissional. Em todos os clubes que representei, entrei e saí pela porta da frente. Dentro de campo estou muito bem e consegui títulos inéditos aqui no Shangai. Fui o primeiro capitão a levantar o troféu de campeão da história do clube. Amo jogar futebol e enquanto eu puder e estiver bem fisicamente, continuarei a minha carreira”, garante.

Quarentena cumprida na China

Hulk já cumpriu a quarenta na China, depois da passar algum tempo no Brasil, e explica que o país, epicentro do novo coronavírus, está numa fase de retorno à normalidade, ainda que com algumas precauções, acauteladas pelas autoridades de saúde e pelo governo.

“Estou bem e estou na China há um mês depois de ter estado no Brasil. Já fiquei de quarentena e recebi um certificado com um código que comprova que já estou cá há mais de duas semanas, podendo sair. Aqui está tudo mais tranquilo”, refere.

Hulk jogou no FC Porto entre 2008 e 2012. O brasileiro foi quatro vezes campeão nacional e conquistou a Liga Europa, em 2011. Saiu do FC Porto no Verão de 2012, transferindo-se na altura para o Zenit da Rússia. Esta época cumpre o último ano de contrato com o Shangai da China. O vínculo termina em dezembro.