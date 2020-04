Costa quer saber se UE disponibiliza “fisga ou bazuca” para recuperação pós-pandemia

Veja também:

O primeiro-ministro português precisa de saber se o programa de recuperação da União Europeia (UE) vai disponibilizar “uma fisga ou uma bazuca”, para ficar a conhecer “o poder de fogo” do plano de resposta à crise em Portugal.



António Costa, que falava no debate preparatório do Conselho Europeu na Assembleia da República, respondia a questões colocadas pelos deputados Pedro Filipe Soares (BE) e de Cecília Meireles (CDS) sobre como e quando vai apresentar o plano de recuperação da economia portuguesa após o pico da crise de saúde provocada pelo novo coronavírus.

“Não podemos ficar à espera ilimitadamente, mas temos de saber com que armas contamos. Como tenho dito, vamos precisar de saber se o programa de recuperação nos disponibiliza uma fisga ou uma bazuca, em função de com a fisga ou com a bazuca termos um poder de fogo distinto no nosso programa recuperação”, disse o primeiro-ministro.

António Costa assegurou, contudo, que as prioridades do programa português serão as mesmas: “investir no reforço da capacidade produtiva e, coerentemente, com as prioridades estratégicas” definidas, afirmou, apontando a transição digital e o combate às alterações climáticas.