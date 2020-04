​Vila Real lança concurso para reparação da pista do aeródromo municipal

A Câmara Municipal de Vila Real aprovou a abertura do procedimento para a empreitada de reparação da pista do aeródromo municipal. A abertura de procedimento para a empreitada de reparação desta “importante infraestrutura” terá um prazo previsto de execução até 60 dias, contados a partir da data da consignação da obra, e um preço base estimado em cerca de 335 mil euros, sendo o investimento da responsabilidade da autarquia.

De acordo com o presidente da Câmara de Vila Real, “o concurso público já foi aprovado e será lançado já hoje ou amanhã, para que a pista seja composta”.

A expectativa do autarca é que “dentro de quatro a cinco meses, o aeródromo esteja a funcionar com normalidade”.

O aeródromo de Vila Real foi encerrado em julho, “por tempo indeterminado”, à operação de aviões, depois de ter sido detetado “um perigo de abatimento na pista”.

“Tendo em conta todos os constrangimentos provocados pelo encerramento do Aeródromo Municipal que, apesar de urgente e necessário, teve implicações nas normais operações aéreas com aeronaves de asa fixa (aviões), particularmente nos voos comerciais, mas também nas operações de combate a incêndios florestais com aeronaves de asa fixa que tinham como base esta infraestrutura, o Município de Vila Real enseja pela sua rápida reabertura, com todas as condições de segurança salvaguardadas”, realça a autarquia em comunicado.

O presidente da autarquia, Rui Santos, considera aquela “infraestrutura fundamental”, na medida em que serve, nomeadamente, a Região do Douro.

“A sua localização, a cerca de 4 km da cidade de Vila Real, tem levado ao crescimento da procura por este meio de transporte, nomeadamente para o ramo dos negócios, lazer e turismo”, realça.

O presidente da autarquia adianta ainda que está a ser preparado um outro concurso, no valor de dois milhões de euros, com financiamento de fundos comunitários, que “permitirá compor o hangar de embarcamento no aeródromo e ter ali um centro de proteção civil que servirá Vila Real, mas também o Norte do País”.

O autarca reafirma, assim, a “expectativa que o Comando Regional do Norte da Proteção Civil fique localizado neste espaço”.