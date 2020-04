Porto. Hospital de São João faz testes rápidos de diagnóstico

Veja também:

O Hospital de São João, no Porto, começou a fazer testes moleculares rápidos (cerca de 50 minutos) de diagnóstico à infeção por Covid-19, num esquema de "disponibilidade limitada" e por prioridades definidas.

O Serviço de Patologia Clínica do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ) começou na terça-feira a realizar testes "de biologia molecular para o diagnóstico da infeção pelo SARS-CoV-2, que possuem um tempo de execução significativamente mais rápido" do que "o teste clássico", estando em causa "cerca de 50 minutos, a acrescer ao tempo de colheita, transporte, processamento da amostra e validação do resultado", explica-se em comunicado.

Este teste rápido vai ser usado nos doentes dos serviços de urgência (adultos, pediatria ou obstetrícia/ginecologia) que "necessitem de procedimento urgente" ou que tenham "suspeita de infeção" por covid e "critérios de internamento", bem como, quando se justifique a "doentes internados em que surja a suspeita" de infeção pelo novo coronavírus.

"A disponibilidade destes testes é de momento limitada, pelo que importa, neste contexto, definir prioridades para o seu uso", justifica o CHUSJ.

De acordo com o CHUSJ, nestes testes, "a colheita da amostra com zaragatoa é realizada nos mesmos moldes que para o teste clássico".

Portugal regista 762 mortos associados à covid-19 em 21.379 casos confirmados de infeção, segundo o boletim de terça-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.