Por que só 4% dos infetados por Covid-19 estão oficialmente curados?

Ainda há muito por descobrir sobre o novo coronavírus, que surgiu na China no final de 2019, mas há algo que começa a ser claro: a Covid-19 é “difícil de tratar” e a recuperação dos pacientes é bastante lenta - pode ir de cerca de duas semanas a dois meses.

No fim de março, questionado sobre a evolução lenta do número de casos recuperados em Portugal, o subdiretor-geral da Saúde disse, em conferência de imprensa, que as pessoas infetadas podem demorar “até quase um mês” a recuperar completamente.

No entanto, em casos mais graves, o tempo de recuperação pode ser bem mais longo do que isso. À Renascença, o pneumologista Filipe Froes explica que o tempo de recuperação “depende da gravidade da situação”.

“Se fosse um vírus normal, não estávamos em pandemia”, lembra este especialista em doenças pulmonares e respiratórias. “Para isso, ele tem de reunir umas características que o tornam único e diferenciador na doença que provoca”.

Além da capacidade de provocar infeção numa percentagem significativa de indivíduos que não têm sintomas e o transmitem, a maior persistência do vírus nas vias aéreas, mesmo em indivíduos que já recuperaram da doença em termos clínicos, são dois dos fatores que levam este novo vírus a ter um enorme impacto à escala global.

Quanto tempo é que a Covid-19 demora a ser tratada?

Segundo o diretor do Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital Curry Cabral, uma forma ligeira de Covid-19, com sintomatologia mais leve, que normalmente envolve tosse seca, febre, dor de cabeça e cansaço, demora “à volta de duas semanas” a recuperar.

Já em situações mais graves, com pneumonia - cerca de 15% dos casos - a recuperação pode ir “até às quatro, cinco semanas”, explica Fernando Maltez.