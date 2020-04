Morreu o embaixador português Leonardo Mathias

A carreira de diplomata começou em 1960, tendo sido colocado na África do Sul como Cônsul na Cidade do Cabo em 1963 e servido ao longo de mais de quatro décadas o Estado Português.

Licenciado em Ciências Históricas e Filosóficas pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, o antigo diplomata integrou os VII e VIII Governos Constitucionais, nos anos de 1981/1982, como Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, após o desempenho de funções como Embaixador em Bagdad, Iraque (1976) e de Representante Permanente Adjunto de Portugal junto da Organização das Nações Unidas (1979).

Cessadas as funções no Governo, Leonardo Mathias foi embaixador de Portugal em Washington (1982), representante permanente de Portugal junto das Comunidades Europeias em Bruxelas (1986), embaixador novamente em Brasília (1989), em Madrid (1994) e em Paris (2000).

Em 2004, três anos após se ter reformado da carreira diplomática, desempenhou funções como Secretário-geral da União das Cidades Capitais da Língua Portuguesa (UCCLA).

Ao longo da sua vida, Leonardo Mathias recebeu um grande número de distinções honoríficas, salientando-se, entre as nacionais, as Grã-Cruzes da Ordem Militar de Cristo, da Ordem do Infante D. Henrique, da Ordem do Mérito e, entre as estrangeiras, as Grã-Cruzes da Real Ordem de Isabel a Católica de Espanha, da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul do Brasil, da Ordem de São Silvestre da Santa Sé.

Foi, ainda, distinguido com a Comenda da Legião de Honra de França, entre outras distinções de países como a Bélgica, Grécia, Itália ou Tailândia.