Médicos passam "mais de metade do tempo" ao computador. Atrasos na notificação de doentes "espelham falhas informáticas dos hospitais"

A plataforma “Trace-COVID” é uma ferramenta de gestão de doentes em autocuidados e ambulatório implementada para dar suporte aos profissionais de saúde dos cuidados de saúde primários e às equipas de saúde pública e autoridades de saúde. "Esta plataforma tem as suas vantagens e os seus benefícios no seguimento dos doentes, mas é mais uma plataforma extra a somar à complexidade do sistema", adianta Nuno Tavares.

A informação é recolhida pelos médicos no terreno, que procedem à notificação de todos os casos nas plataformas de registo clínico, incluindo no SINAVE (Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica) e, desde o nício da fase de mitigação, a 26 de março, também no “Trace-COVID”.

O problema não é novo e apesar de os programas informáticos variarem de hospital para hospital e até entre especialidades, Miguel Abreu, infecciologista no Hospital de Santo António, no Porto, defende que “a existência de demasiados sistemas informáticos concomitantes parece ser um problema transversal”.

A informação sobre um doente com suspeita de Covid-19 que entre num hospital pode passar por tantos programas informáticos quantos os passos que tiverem de ser dados no processo: registo clínico na urgência (Alert), resultados de testes (Clinidata), outros exames (jOne), registo de internamento (SClinico), prescrições de medicamentos (Glintt), monitorização depois da alta (Trace-Covid e SClinico), prescrições de medicamentos em ambulatório (PEM), registo epidemiológico (SINAVE - Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica) e óbito (SICO - Sistema de Informação dos Certificados de Óbito).

O tempo que se perde no processo é “demasiado”, diz o médico do Hospital de São João. “Estamos a falar de uma carga horária diária que é extremamente dissipativa. Provavelmente, mais de metade do tempo que passamos é seguramente ao computador a inserir esse mesmo registo”, adianta.

Já para o infecciologista do Hospital de Santo António, “a DGS está um pouco isolada de tudo o resto e vai emanando normas e exigindo informação sem auscultar muito quem está no terreno. Uma conferência de imprensa diária exige muita informação e quem a produz, até porque grande parte dela é eminentemente clínica, são os médicos. Ora, se nós já estamos um bocadinho atrapalhados com o volume de doentes que temos, [com este processo] gastamos ainda mais tempo, que normalmente já é pouco".

Perante este cenário, os médicos vêem-se obrigados a aumentar a carga horária. “Para fazer 30 consultas levo uma eternidade e falo menos com os doentes do que falava, mas toda a parte burocrática tenho de a manter. Isto faz com que tenha 20 minutos de uma consulta, quando estou 5 ou 3 minutos com o doente ao telefone. O que acontece é que em vez de sair às 20h saio às 22h, porque os registos têm de estar todos feitos”, explica Miguel Abreu.

Ainda assim, o infecciologista adianta que no hospital Santo António foi possível “aligeirar este processo, criando uma data de automatismos no sistema informático, através de documentos criados automaticamente e que ao fim do dia são enviados para as autoridades de saúde, neste caso a DGS e ARS Norte”.





Burocracia ou doentes? “A prioridade é observar os doentes”





Fernando Maltez, director do serviço de doenças infecciosas do hospital Curry Cabral admite, também, que o registo dos dados no SINAVE “demora algum tempo” e adianta que, à semelhança dos hospitais de São João e Santo António, só são notificados os casos confirmados.

“O risco de subnotificação existe em Portugal, como em qualquer outra parte do mundo e tem a ver com os recursos humanos disponíveis”, explica o infecciologista.

E a justificação é simples, entre o doente e a burocracia a escolha fixa-se sempre no primeiro. “A prioridade é observar os doentes e deixar para segundo lugar o preenchimento de papéis, o que muitas vezes conduz a alguns atrasos nas notificações, mas nada mais do que isso”, reitera.





A obsessão de quantificar o inquantificável





Para Miguel Abreu o problema da notificação do SINAVE é o espelho das falhas informáticas nos hospitais. “Todos os hospitais são subfinanciados, todos. E como é que conseguem financiamento? Através do Orçamento do Estado, com base numa alegada produtividade”, explica.



O problema surge quando se tentam contar doentes como quem conta maçãs. “Maçãs contam-se depressa e bem e de forma objetiva, a observação de doentes não. Eu posso ver mil doentes e ser fácil e ver um e ser muito complexo. Na obsessão de quantificar o inquantificável os administradores transformaram os sistemas informáticos em sistemas de registo de informação e os médicos passam a assumir mais uma papel - de administrativos”, esclarece.

O infecciologista aponta para uma “pressão muito forte para dar informação”.