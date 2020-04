Lisboa. Dezanove cidadãos ausentes de hostel foram localizados e testados

Veja também:

O Conselho Português para os Refugiados (CPR) esclareceu que 19 requerentes de proteção que não se encontravam num hostel em Lisboa no dia da realização de testes à Covid-19 foram localizados de imediato, tendo alguns já sido testados.

O hostel, localizado na Rua Morais Soares, na freguesia de Arroios, foi evacuado no domingo devido a um caso positivo da doença. A este caso somaram-se, entretanto, mais de uma centena.

“Tendo-se verificado que um grupo de pessoas (19) não se encontrava no hostel no dia de realização dos testes, o SEF [Serviço de Estrangeiros e Fronteiras] e o CPR procederam à sua localização imediata, tendo alguns já efetuado o teste e estando outros em vias de o fazer”, refere o Conselho em comunicado.

A notícia de que os 19 cidadãos saíram do hostel sem a realização de testes de despistagem foi dada, esta quarta-feira, pelo “Correio da Manhã”.

O CPR realça que as listagens de acolhimento são atualizadas regularmente e que qualquer requerente de proteção internacional tem liberdade de circulação em Portugal.

“Não estão obrigados a permanecer sempre no mesmo município, devendo manter o SEF informado acerca do seu paradeiro, nos termos da Lei do Asilo”, é referido.

O CPR salienta também que, nos termos desta legislação, os requerentes de proteção internacional estão, durante todo o procedimento, em situação regular em Portugal.

De acordo com a Lei do Asilo, o apoio social e de alojamento é assegurado apenas àqueles que se encontram em situação de carência económica, podendo este apoio cessar a qualquer momento, assim que se deixe de verificar os pressupostos dessa situação.

O vereador da Proteção Civil da Câmara de Lisboa, Carlos Castro, adiantou no início da semana que foram transportados para a Base Aérea da Ota, em Alenquer, 169 cidadãos estrangeiros, dos quais 136 testaram positivo à presença do novo coronavírus (SARS-CoV-2), sete com resultados inconclusivos e 26 com testes negativos.

Estas pessoas, requerentes de proteção, permanecerão no local durante duas semanas.

Segundo a presidente do CPR, Mónica Farinha, os cidadãos estavam no hostel de Lisboa por causa da sobrelotação dos centros de acolhimento daquele organismo.

Há cerca de 800 pessoas à espera de que os seus requerimentos tenham resposta alojadas em condições semelhantes em hostels na capital.

Em Portugal, morreram 735 pessoas das 20.863 registadas como infetadas, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.