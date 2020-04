Gulbenkian lança plataforma para angariar computadores

Para juntar quem precisa de um computador e quem tem um computador para dar, a Fundação Gulbenkian criou a plataforma Student Keep, destinada a angariar equipamento informático para os alunos que não têm acesso ao ensino à distância.



O projeto, desenvolvido em parceria com o Banco Santander Consumer Portugal, pretende, através de apoio financeiro e da promoção de uma campanha, sensibilizar as empresas e a população em geral para a doação de computadores, tablets, hospots ou telemóveis.

Os “keepers” ou padrinhos, que podem ser pessoas individuais ou coletivas, disponíveis para doar equipamento informático. A entrega do material angariado será feita em articulação com os Agrupamentos Escolares. Quem quiser entrar no projeto, seja para dar, seja para receber, basta ir ao site studentkeeper.org e seguir os passos indicados.

Para que a falta de material informático não continue a ser um obstáculo para milhares de alunos mais vulneráveis, a Fundação Gulbenkian avançou com esta iniciativa no quadro do Fundo de Emergência Covid-19, criado pela instituição em março com o objetivo de mitigar os efeitos da pandemia em cinco grandes domínios de intervenção: Saúde, Ciência, Sociedade Civil, Educação e Cultura. Desde a sua criação, este fundo já lançou mais de duas dezenas de iniciativas e mobilizou cerca de cinco mil voluntários.