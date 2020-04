​Ensino à distância. “O power são os professores, o point a tecnologia”

Veja também:

Às seis em ponto, no canal da Universidade Aberta no YouTube, começam a chegar os alunos. São professores, na maioria diretores dos agrupamentos de escolas de todo o país, de Mogadouro a Lagos, de Viana do Castelo a Queluz.



Há uma semana iniciaram o curso de Formação para a Docência Digital em Rede, uma parceria entre a Universidade Aberta e a Direção Geral da Educação.

Esta é a primeira sessão síncrona e a oportunidade para os professores colocarem as dúvidas aos coordenadores do curso. Mais de mil pessoas acompanharam a sessão, que contou ainda com o vice-reitor da Universidade Aberta e o secretário de Estado Adjunto e da Educação, João Costa.