Covid-19: Ministro da Defesa admite que cidadãos estrangeiros não estavam alojados em condições

De visita à base da Ota, em Alenquer, onde estão alojados 169 migrantes e refugiados, dos quais 136 infetados com o novo coronavírus, o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, disse que as condições onde estas pessoas estavam hospedadas não eram as mais adequadas.

“É evidente que agora a ASAE está a fazer o trabalho de verificação das condições e tudo indica que as condições não estavam de acordo com os critérios que nós estabelecemos”, disse o ministro aos jornalistas.

Questionado se essa não é uma responsabilidade do Governo, João Gomes Cravinho admite que é uma competência do Estado, mas não é possível policiar todas as pessoas.

“É uma responsabilidade do Estado, no seu conjunto, e como se sabe nós não podemos policiar cada cidadão, policiar a cada circunstância”, frisou.

João Gomes Cravinho revelou ainda que não há conhecimento de situações idênticas ao hostel da Morais Soares, mas está a ser feito um levantamento.

Questionada pelos jornalistas sobre aquilo que se julga serem más condições de alojamento dos migrantes,