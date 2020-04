Cerca de 500 cidadãos estrangeiros vão ser testados à Covid-19 em Lisboa

Estes testes à Covid-19 vão ser realizados depois de um hostel na freguesia de Arroios, em Lisboa, ter sido evacuado no domingo devido a um caso positivo da doença. As autoridades de saúde identificaram depois a existência de um total de 136 infetados, que foram alojados na base militar da Ota.

“Estaremos a falar de cerca de 500 pessoas mais em unidades na área de Lisboa, com menos ocupação do que aquela onde foi decidido fazer uma intervenção durante o fim de semana”, sublinha Eduardo Cabrita.

O ministro da Administração Interna explica que os estrangeiros que se encontram à espera de ver regularizada a sua situação em Portugal têm "as mesmas obrigações de todos", bem como o mesmo direito de circulação no país.

Questionado a propósito do grupo de 19 requerentes de proteção que não se encontrava num hostel de Lisboa aquando da realização de testes à covid-19, na sequência da deteção de um caso no alojamento, Eduardo Cabrita recordou que Portugal aplicou o "princípio solidário e igualitário" aos cidadãos estrangeiros que aguardam a regularização.

Este princípio confere-lhes os mesmos direitos do que os cidadãos nacionais em termos de acesso a cuidados de saúde e aos serviços públicos, mas também a possibilidade de celebrarem contratos de aluguer ou acederem a serviços bancários.

"O risco é o mesmo de quem sai de casa para ir passear na marginal quando deve ficar em casa, seja cidadão nacional ou estrangeiro. É preciso dizer, não havia nenhuma ilegalidade na sua não presença, havia era 19 pessoas que não estavam no local de alojamento", justificou, em Tavira, no distrito de Faro, à margem de uma ação de esclarecimento sobre a pandemia de covid-19 junto de uma comunidade de migrantes.

O Conselho Português para os Refugiados (CPR) indicou, esta quarta-feira, que os 19 requerentes de proteção que não se encontravam num hostel em Lisboa no dia da realização de testes à covid-19 foram localizados de imediato, tendo alguns já sido testados.



De visita à base da Ota, em Alenquer, onde estão alojados 169 migrantes e refugiados, dos quais 136 infetados com o novo coronavírus, o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, referiu esta quarta-feira que as condições onde estas pessoas estavam hospedadas não eram as mais adequadas.