Balanço DGS. Há 785 mortos e 21.982 infetados em Portugal

Veja também:

O boletim diário da Direção-Geral de Saúde registou uma subida do número de mortos para 785 (mais 23 face a terça-feira) e há mais 21.982 infetados (mais 603). Há a assinalar 1.143 pacientes que recuperaram da doença (mais 226).

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (454), seguida da região Centro (175), de Lisboa e Vale Tejo (138), do Algarve (11), dos Açores (6) e do Atentejo, que regista um morto, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de terça-feira.



Segundo este relatório há 3.219 pessoas que aguardam os resultados das análises e estão sob vigilância das autoridades 30.646.

Os números atualizados da DGS mostram que estão internadas 1.146 pessoas (menos 26), das quais 207 nos cuidados intensivos (menos seis).



O boletim desta quarta-feira confirma a primeira morte no Alentejo. Um homem de 87 anos faleceu no hospital de Beja. A Madeira é a única região sem mortes.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, a taxa de letalidade global em Portugal é agora de 3,6%. Das mortes registadas, 528 tinham mais de 80 anos, 161 tinham idades entre os 70 e os 79 anos, 67 entre os 60 e 69 anos, 20 entre 50 e 59 e nove entre os 40 e os 49.

A faixa etária mais afetada pela doença é a dos 50 aos 59 anos (3.769), seguida da faixa dos 40 aos 49 anos (3.741) e das pessoas com mais de 80 anos (3.350 casos).

A DGS regista ainda 360 casos de crianças até aos nove anos e 648 de jovens com idades entre os 10 e os 19 anos.

De acordo com o boletim, 52% dos doentes positivos ao novo coronavírus apresentam como sintomas tosse, 37% febre, 27% dores musculares, 25% cefaleia, 20% fraqueza generalizada e 15% dificuldade respiratória. Esta informação refere-se a 82% dos casos confirmados.