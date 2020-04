Associação Zero apela a "uma recuperação económica mais sustentável"

Veja também:

Neste Dia Mundial da Terra, a associação ambientalista Zero deixa um apelo direto ao primeiro-ministro, para que não se perca a oportunidade de construir um sistema económico mais sustentável, em plena pandemia da Covid-19.



À Renascença, o presidente da Zero, Francisco Ferreira, sublinha que a população tem de refletir e preparar uma possível mudança de hábitos, tomando medidas para diminuir a poluição.

O apelo é dirigido a António Costa. “O primeiro-ministro, em vez de ouvir apenas a opinião dos economistas e dos setores que estão em grande crise, deveria também ouvir a sociedade. Este é o apelo claro: que possamos ser ouvidos para construir uma recuperação económica mais sustentável”.

Esta quarta-feira, a Zero apresenta as suas linhas estratégicas de ação, para promover uma retoma inclusiva e uma transição justa, em pleno respeito pelos limites do planeta.

Entre as medidas propostas, destaca-se a necessidade de os apoios estatais terem de ter uma contrapartida em termos de desenvolvimento sustentável e de serem preferencialmente usados para fortalecer o setor da saúde, tornando-o mais resiliente.