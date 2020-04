Responsável de saúde americano. Segunda vaga de infeções no inverno "pode ser bem pior"

Veja também:

Uma possível segunda vaga da pandemia de Covid-19 nos Estados Unidos, durante no inverno, poderá ter feitos ainda mais devastadores no país, já que pode ocorrer em simultâneo com a época da gripe.

A opinião é de Robert Redfield, diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC), que pede aos americanos que se preparem e para se vacinarem contra a gripe.

"Há uma possibilidade que uma nova onda de casos no próximo inverno possa causar ainda mais dificuldades do que esta que atravessamos. As pessoas a quem já disse isto não entendem, mas vamos ter a época da gripe em simultâneo com uma onda de infetados com a Covid-19", disse.

Os Estados Unidos da América são o país mais afetado pela Covid-19, com mais de 800 mil casos confirmados da doença e cerca de 45 mil mortos.

Redfield aconselha a população a vacinar-se contra a gripe, de forma a evitar ao máximo a convergência das duas doenças: "Pode tornar-se muito, muito difícil para o sistema de saúde. Receber a vacina contra a gripe pode significar que exista espaço para a vossa avó ou mãe que pode ser infetada com a Covid-19", diz.

Em todo o mundo, a Covid-19 já infetou mais de 2,5 milhões de pessoas e matou cerca de 178 mil.