Quase 86 mil pessoas recuperaram do novo coronavírus em Espanha

Espanha já conta com quase 86 mil casos de pacientes que recuperarm do novo coronavírus. Com 3.482 novas altas médicas, o número total ascende a 85.915.

Também se regista, esta quarta-feira, um ligeiro incremento do número de mortes, em 24 horas, por Covid-19. São 435 novos óbitos, mais cinco que na véspera, para um total de 21.717. Foram diagnosticados 4.211 casos de contágio pelo novo coronavírus, o que eleva o total para 208.389.

Esta quarta-feira, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, pediu a extensão do estado de emergência, pela terceira vez, até 9 de maio.



Espanha é o segundo país do mundo com mais casos confirmados do novo coronavírus, apenas atrás dos Estados Unidos (825.306). É, também, o terceiro com mais mortes, a seguir a EUA (45.075) e Itália (24.648).