Primeiro-ministro espanhol pede prolongamento do estado de emergência

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, pediu, esta quarta-feira, a renovação do estado de emergência até 9 de maio.

Caso se concretize, este será o quarto estado de emergência no país vizinho, um dos mais afetados do mundo pela pandemia do novo coronavírus, com 208.389 infetados e 21.717 mortes.

"Estamos a viver um período de extraordinários sacrifícios pessoais, sociais e económicas que ainda mal começaram. Superámos o momento crítico da propagação do vírus e o nosso sistema de saúde resistiu, mas não podemos baixar a guarda. Peço a extensão [do estado de emergência] vislumbrando como pode ser a saída. Podemos começar a pensar no aliviamento. Temos de extremar a prudência. Este é o decreto que começa a aliviar o confinamento", salientou Sánchez, no Congresso.