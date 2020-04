Pelo terceiro dia consecutivo, o número de pessoas infetadas com o coronavírus diminui, em Itália.

Apesar de serem apenas menos dez casos, o sinal negativo permanece como fator de esperança de que a curva não se inverta.

O número de óbitos ficou abaixo de 500: nas últimas 24 horas morreram 437 pessoas, no dia anterior tinha falecido 534. O número de pacientes internados também está a cair.

São estes os dados revelados esta quarta-feira pelo boletim diário da Proteção Civil italiana. Nos cuidados intensivos continuam 2.384 pessoas, menos 87 do que ontem. Nos hospitais permanecem 23.805 pessoas, menos 329 do que ontem. Em contrapartida, há mais 406 pessoas em isolamento domiciliar: são agora 81.510. O boletim desta quarta-feira anuncia também o maior número de pessoas recuperadas em 24 horas: 2.943.

As novas infeções continuam a aumentar, mas menos. Nas últimas 24 horas, foram registadas mais 3.370, um número superior ao do dia anterior que se deve, certamente, à realização de mais testes. No entanto, a relação entre os casos detetados e os testes feitos permanece estável, de um paciente para cada 18,7 testes feitos, uma média de 5,3%.