Covid-19. Missouri processa China por perdas financeiras

O processo civil, que foi apresentado pelo advogado Eric Schmitt, alega negligência do governo chinês. A população do estado americano sofreu perdas financeiras que podem chegar aos milhares de milhões de dólares e o processo prevê uma compensação financeira.

O estado americano de Missouri vai processar o governo chinês pela forma como lidou com a propagação da Covid-19 e devido às drásticas consequências económicas que a pandemia já causou no estado.

O Presidente Donald Trump inicialmente deixou grandes elogios à China pela forma como estava a lidar com a propagação do novo coronavírus. Entretanto, o líder republicano desvalorizou os perigos da doença que já matou cerca de 43 mil pessoas nos Estados Unidos da América e infetou cerca de 800 mil pessoas, o país mais afetado no mundo pelo surto.

A natureza contagiosa da doença levou a que diversos estados tomassem medidas mais drásticas de quarentena obrigatória, o que levou ao encerramento de diversas empresas, que causou um aumento histórico de 22 milhões de pessoas à procura de apoios para desempregados.

O Missouri é um estado localizado na zona centro-oeste dos Estados Unidos da América, com cerca de seis milhões de população.