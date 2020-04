Coronavírus. Espanha alarga estado de emergência até 9 de maio

Veja também:

A Espanha vai manter-se em estado de emergência, devido à pandemia do novo coronavírus, pelo menos até 9 de maio.

O prolongamento foi aprovado esta quarta-feira no Parlamento espanhol, com o voto contra do Vox, da CUP e da coligação Junts per Catalunya.

O chefe de Governo, Pedro Sanchez, confirma que haverá já algumas medidas de desconfinamento neste terceiro período de estado de emergência (nomeadamente alguma abertura para menores virem à rua).

Deixou, no entanto, a certeza de que “o confinamento geral só será levantado quando o país estiver preparado”.

Por isso, a hipótese de o estado de emergência voltar a ser renovado, pelo menos, até ao final do mês de maio, é forte.

Sanchez foi questionado pela oposição sobre as diferenças entre Portugal e Espanha no que diz respeito ao combate à Covid-19.

A Espanha tem mais de 200 mil casos e mais de 21 mil mortos.