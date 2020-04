Alemanha regista 281 mortes por Covid-19 em 24 horas

Veja também:

Morreram mais 281 pessoas na Alemanha devido ao novo coronavírus, nas últimas 24 horas. De acordo com os números do Instituto Robert Koch, atualizados esta quarta-feira, o total de mortes subiu para 4.879.

Com 2.237 novos casos confirmados de infeção pela Covid-19 - é o segundo dia consecutivo em que o número diário sobe -, a Alemanha passa a registar 145.694 diagnósticos desde o início da pandemia.

A Alemanha é o quinto país do mundo com mais casos confirmados do novo coronavírus, atrás de Estados Unidos da América, Espanha, Itália e França. No entanto, é apenas o oitavo com mais mortes.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 177 mil mortos e infetou mais de 2,5 milhões de pessoas em todo o mundo.

Em Portugal, morreram 735 pessoas das 20.863 registadas como infetadas, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.