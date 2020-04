​Federação sugere campeonato retomado com jogos numa só região do país

Veja também:

Numa reunião mantida entre a Liga e os clubes dos campeonatos profissionais, a Federação Portuguesa de Futebol sugeriu que as dez jornadas em falta da I Liga sejam realizadas numa só região do país, com boa oferta de unidades hoteleiras e de campos de futebol para treinos e jogos.



Esta ideia é sustentada pela necessidade de evitar ao máximo o risco de contágio devido às deslocações e a toda a logística envolvida num encontro de futebol profissional.

Outro dos pontos que sustenta a sugestão tem a ver com a possibilidade das entidades oficiais ligadas à saúde optarem por instruções diferentes, de região para região, quanto aos cuidados a ter no processo de regresso lento a uma vida normal, devido à pandemia da Covid-19.