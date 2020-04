E se os campeonatos recomeçassem amanhã no Algarve? "Hotelaria está preparada"

A concretização do cenário parece ser difícil. Mas, mesmo assim, Bola Branca procurou averiguar o eventual estado de prontidão da hotelaria do Algarve na possibilidade de o Sul acolher, em exclusivo, as jornadas que restam dos campeonatos da I e II ligas.



Numa altura em que a região turística por excelência do país estará a ser equacionada para concentrar os 180 desafios que falta disputar nas provas profissionais, o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) reage afirmativamente à capacidade da área, no imediato, de acolher as 3.000 a 5.000 pessoas minimamente necessárias para a realização das partidas.

"Obviamente que sim. Os hotéis estão encerrados há cerca de um mês, mas não deixaram de ter as condições para reabrir imediatamente se for necessário. Estamos mais do que preparados para responder a esse desafio. O Algarve dispõe de condições para receber todas a equipas e infraestruturas para realizar os jogos", assegura Elidérico Viegas, histórico empresário algarvio que lidera a associação representativa do setor.

"Apanhado" de surpresa por Bola Branca quanto a esta possibilidade, Elidérico Viegas reage com máximo agrado. O Algarve está a sentir na pele os nefastos efeitos económicos da pandemia da Covid-19 e a deslocalização do futebol para aquela região traria certamente benefícios tão necessitados.