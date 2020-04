​Daniel Seabra. “Público tem influência no jogo. Porta fechada será lesiva”

Daniel Seabra, docente universitário, antropólogo e investigador de claques de futebol e holiganismo é o autor do livro "Claques de futebol. O teatro das nossas realidades". Perante o cenário de jogos à porta fechada, quando os campeonatos forem reatados, com o objetivo de minimizar a propagação do novo coronavírus, Bola Branca questionou Daniel Seabra sobre a importância dos adeptos no futebol.

“Esta paragem do futebol profissional vem demonstrar que este só pode existir havendo adeptos dispostos a pagar pelo espetáculo futebolístico. Os adeptos são fundamentais e esta pausa permitiu-nos reforçar a consciência disso mesmo”, argumenta o antropólogo.



Com as bancadas vazias, os adeptos poderão assistir aos jogos pela televisão, mas Daniel Seabra assinala as grandes diferenças que o espetáculo irá apresentar.

"Mesmo sabendo que os jogos podem ser televisionados, a cor e a participação nos espetáculos é absolutamente fundamental. Pelos dados que podemos registar em todos os campeonatos é conhecida a influência que o público pode ter na própria dinâmica do jogo e isso é demonstrado pelo facto dos clubes que jogam no seu estádio, na maior parte das situações, registarem o maior número de vitórias. Olhamos para o campeonato inglês, italiano ou espanhol e vemos toda a dinâmica que está subjacente ao jogo e à interação que o público tem com os jogadores", refere o docente universitário.