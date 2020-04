Consultor da Liga para a Covid-19 entende "saturação", mas aponta a "resiliência como solução"

Não havendo alternativa, e com o sério risco de precipitação, caso o regresso do futebol não se processe sob o molde de jogos à porta fechada, Filipe Froes reforça o alerta. As medidas de restrição, quanto a grandes aglomerados de pessoas, vão manter-se por mais algum tempo. O futebol está sensível a esse cenário e, acima de tudo, encara-o com a responsabilidade necessária para evitar qualquer outro surto que daí advenha.

Haja "resiliência". O grau de saturação emocional de todos os agentes do futebol português e dos adeptos, na sequência da paragem competitiva, e a inexistência de datas concretas para a retoma das provas está num pico, mas o pneumologista que está a colaborar com a Liga Portugal lança o apelo.

No dia seguinte às declarações da presidente da Associação Portuguesa da Defesa do Adepto (APDA ), colocando em causa, em Bola Branca , o cenário de desafios à porta fechada, Filipe Froes conclui que é preferível mais um sacrifício momentâneo do que colocar em causa o futuro de todos a médio-longo prazo. Se todos respeitarem a restrição temporária de jogos sem adeptos nas bancadas, mais rapidamente haverá abertura para tudo voltar ao normal.

Ainda assim, mesmo com a Liga a não alterar publicamente as indicações a todos os clubes, quanto a sessões de treino, Filipe Froes admite que o cumprimento das principais normas do Governo e da Direção-Geral de Saúde (DGS) é o caminho para um regresso gradual ao trabalho por parte das equipas.

"Não estou por dentro das medidas adotadas [pelos clubes], mas o respeito das orientações das autoridades de saúde, à partida, é sempre a única maneira de se poder começar", afirma.

O "exemplo" do futebol que liderará o país

Filipe Froes, também membro da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, está a registar a primeira experiência da carreira como colaborador do futebol.

Mas o que levou Filipe Froes a aceitar o convite da Liga Portugal? O espírito de missão, por um lado e a perspetiva, já confirmada, de que o exemplo do futebol vai liderar o país a sair do buraco da Covid-19.

"Entendi que o futebol poderia ser um bom exemplo para todos nós, para retomar a atividade com segurança. O que me motivou foi o facto de o futebol ser um excelente exemplo para todas as atividades. Se o futebol tiver capacidade para ser retomado, será certamente um bom exemplo para todos nós, para todas as atividades e, no fim, para aquilo que é mais importante: para o nosso país", considera, mostrando-se agradado com a "responsabilidade" que acompanha a definição de exemplo.

"Em todas as reuniões com clubes e Liga Portugal constatei uma realidade que me agradou particularmente: uma sintonia entre todos os clubes, numa atitude da maior responsabilidade para garantir a segurança de todos os intervenientes. Mais importante do que os clubes, fica o exemplo que o futebol podia dar a Portugal. Um exemplo de segurança e de responsabilidade", constata.