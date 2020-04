Algarve disponível para receber reta final do campeonato

O diretor-geral da FPF, Tiago Craveiro, propôs aos clubes que as dez rondas por jogar sejam concentradas numa só região , embora sem definir qual. Esta ideia é sustentada na necessidade de evitar ao máximo o risco de contágio de Covid-19, devido às deslocações e a toda a logística envolvida num encontro de futebol profissional.

O presidente da Associação de Futebol do Algarve (AFA) garante que, se Liga Portugal e Federação Portuguesa de Futebol (FPF) assim o quiserem, a região estará disponível, e capacitada, para ser o palco das jornadas que faltam disputar nos campeonatos profissionais, suspensos devido à Covid-19.

Reinaldo Teixeira, em declarações a Bola Branca, considera que o Algarve seria o indicado para o efeito. "O Algarve, sendo uma região turística por excelência, com um conjunto de infraestruturas desportivas e hoteleiras, tem todas as condições para receber o que falta realizar. Assim a Liga e a Federação o entendam, estaremos disponíveis para colaborar e interagir para que seja uma realidade esse terminar do campeonato", disponibiliza-se.

O presidente da AFA acrescenta, ainda, que a região "teve fraca incidência [da pandemia] e as situações ocorridas foram rapidamente resolvidas. Por isso, estão reunidas as condições", reforça.

Jogos à porta fechada aumentam número de estádios com condições

O facto dos jogos se realizarem à porta fechada "faz aumentar o número de infraestruturas disponíveis", assinala. "De Lagos a Vila Real [de Santo António] temos um conjunto de estádios com boas condições. Não os teríamos para acolher 20 ou 30 mil espectadores - aí seria apenas o Estádio Algarve -, mas assim temos Lagos, Portimão, Silves, Lagoa, Ferreiras, Albufeira, Loulé, Faro ou Olhão. Estádios com infraestruturas hoteleiras e de saúde na sua envolvente que dão garantias à competição", detalha o dirigente, que, salvaguarda, ainda não foi contactado pelos organismos máximos do futebol português.

"Oficialmente, connosco ninguém falou. Nem a Federação, nem a Liga. Mas cabe-nos dizer - quando se fala nestas situações - que estamos disponíveis para acolher e sermos parceiros. E para facilitar que tal aconteça no Algarve", conclui o líder da AFA, em Bola Branca, não sem antes "descansar" os clubes envolvidos.



"Salvo melhor opinião, os montantes de que aqui falamos são residuais. Pouco mais haverá de custos para as equipas, em comparação com o que pudesse ser realizado nas suas próprias regiões", finaliza.



Os campeonatos de futebol profissional em Portugal foram interrompidos à 24.ª jornada, devido à pandemia de Covid-19. A Liga, de acordo com o que a Renascença apurou, pretende reiniciar a competição a 14 ou 21 de junho.