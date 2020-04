​Depois do Plano Marshall no pós-guerra, UE precisa do "Plano Centeno" no pós-Covid

“Não por guerra, mas por esta pandemia global em que nos encontramos, para evitarmos a crise social, para garantirmos postos de trabalho, sim é necessário um plano… Se não for Marshall, que seja um Plano Centeno”, sugere.

“Daqueles 240 mil milhões anunciados, a Portugal caberão 2%, ou seja, estamos a falar de quatro mil milhões. É uma ajuda, mas os montantes são insuficientes e as respostas são tardias”, diz Saraiva à Renascença .

O presidente da Confederação Empresaria de Portugal (CIP), António Saraiva, considera que os 27 têm revelado pouco consistência, na resposta à pandemia do coronavírus.

Os empresários portugueses depositam poucas expectativas no Conselho Europeu, desta quinta-feira.

Ajuda à empresas “pouco mudou”

Nestas declarações à Renascença, António Saraiva diz que, apesar das sobre atrasos nos anunciados apoios do Governo às empresas, pouco mudou e as empresas continuam a enfrentar graves problemas de liquidez.

“Pouco mudou. Claro que mudou alguma coisa, porque alguma coisa vai chegando, mas mantenho a minha expressão. A burocracia toda esta tramitação processual está a fazer com que as linhas anunciadas não chegam com a rapidez e os montantes necessários às empresas que neste momento estão aflitas para conseguir honrar os seus compromissos”, diz.

Saraiva garante que a situação das empresas é semelhante à de uma pessoa que está a “afogar-se e dizem-lhe para preencher três formulários para lhe atirarem a boia”.

Saraiva diz que o “veículo que leva o dinheiro que possa chegar às empresas é um veículo que está a bater constantemente em pedras burocráticas”. Assim, defende um “super simplex”.

“Neste momento, era preciso um super simplex, porque o simplex era para uma situação de normalidade e situações excecionais exigem medidas excecionais. É a excecionalidade que não se está a saber encontrar”, remata.