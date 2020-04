​Bosch em Braga em "lay-off" parcial. A medida vai durar até final de maio

Veja também:

A Bosch de Braga entra em "lay-off" com redução de horário a partir de sexta feira. Durante o próximo mês, os trabalhadores veem o horário reduzido em 18%, o equivalente em média a menos um dia de trabalho por semana.



“O 'lay-off' aqui da empresa é a redução do horário e não a suspensão da atividade. Ou seja, os trabalhadores vão trabalhar 82%”, esclarece Maria Rosa Costa, porta-voz da comissão de trabalhadores.

Segundo a representante, a empresa justificou a decisão junto dos funcionários com uma “quebra em 78% no volume de negócios”. “Mas, nós não podemos confirmar, uma vez que neste tipo de 'lay-off' simplificado a empresa não nos fornece qualquer tipo de documento”, acrescenta Rosa Maria Costa.

O anúncio do "lay-off" na unidade de produção de componentes automóveis de Braga foi comunicada poucos dias após o regresso dos trabalhadores de férias. A multinacional alemã suspendeu a produção durante dez dias em março e mandou os cerca de 3.500 trabalhadores para casa.

Contactada pela Renascença, a Bosch justifica a decisão com a quebra na procura no setor automóvel como consequência da crise pandémica que o mundo atravessa e não descarta uma eventual renovação do regime de "lay-off". Tudo vai depender da “evolução da situação” no próximos tempos.

O "lay-off" parcial na Bosch em Braga prolonga-se até 23 de maio.