Rangel critica Ferro Rodrigues. “Julga-se dono da democracia, mas não é”

António dos Santos

22 abr, 2020 Coimbra 19:05

Apesar de não gostar do Rangel e ser simpatizante do PS, concordo totalmente com ele. O Ferro Rodrigues é um ditador, simulado na democracia e na sua conduta no exercício do cargo, qual não o dignifica, ele não é imparcial!!! . Quem esteve hoje a ver o debate, verificou o comportamento do Ferro Rodrigues, quando António Costa, estava a responder ao deputado do PSD, ele estava entretido com o telemóvel, bem como o vice presidente, que estava ao seu lado esquerdo. Isto revela a incompetência do mesmo, bem como, a falta de respeito e educação, que paira, como exemplo, com a maioria dos os deputados (uns estão ao telefone, outros estão a brincar com o computador, nos plenários . É UMA VERGONHA O QUE SE PASSA NO PARLAMENTO!!!