​Luís Filipe Vieira envia mensagem de confiança aos sócios do Benfica

Veja também:

Luís Filipe Vieira enviou uma mensagem aos sócios do Benfica em que lhes garante que o Benfica voltará, “em breve, a festejar no Marquês”, numa alusão à ansiada conquista do título de campeão nacional de futebol na época que ainda está por acabar.



“Todos sonhamos com o regresso à normalidade, à emoção dos golos ou aos reencontros daquele sentir único que nos faz diferentes. Estou certo de que em breve voltaremos a estar próximos, a encher estádios e pavilhões, a vibrar com o trabalho das nossas equipas”, acredita o presidente do Benfica.

Nesta carta enviada aos sócios, Luís Filipe Vieira mostra confiança na robustez do clube que dirige perante os desafios criados pela pandemia: “Tal como em todos os domínios da sociedade e da economia, também o Benfica foi seriamente afetado nas suas actividades normais e diárias. Os resultados do trabalho realizado ao longo destes anos permitem-nos enfrentar com confiança, segurança, determinação e esperança as dificuldades que nos esperam. Já demos provas disso no passado. Será assim no futuro”.