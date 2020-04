​Hassan Nader. Compatriota de Taarabt acredita no fim da carreira do '49' na Luz

Hassan Nader, antigo avançado do Benfica e do Farense, não ficaria surpreendido se o compatriota Adel Taarabt pendurasse as chuteiras de águia ao peito.



O médio marroquino do Benfica terá confessado esse desejo recentemente e aos 30 anos, a caminho dos 31 (no próximo dia 24 de maio), o mesmo pode vir a suceder de facto, na opinião o ex-futebolista.

"Ele encontrou o clube ideal para ele, viu que se sente bem e viu que há pessoas - treinador, Rui Costa, responsáveis do clube - que pegaram na mão dele e lhe deram uma ajuda para voltar ao seu (melhor) nível. Gostaria que ele acabasse a carreira [no Benfica]", sustenta Hassan, em Bola Branca, acrescentando que o atual treinador benfiquista, Bruno Lage, foi o grande responsável pela recuperação do internacional marroquino. Também ao nível mental.

"Perdeu alguns anos no futebol. Como costumamos dizer em Marrocos, 'tem a cabeça partida'. [Bruno Lage] Mexeu com ele e com os sentimentos dele, porque um treinador hoje não é apenas um treinador. É também o 'coach' mental, o psicólogo, o irmão e o amigo. E existe este tipo de treinador", defende.

"Futebol de volta em Marrocos? Nem se fala nisso"

Hassan Nader, de 54 anos, hoje ligado ao WAC de Casablanca e comentador desportivo, encontra-se igualmente a cumprir quarentena, em face da pandemia de Covid-19.

A doença entrou pelo território africano depois do europeu e, nesta altura, o número de casos e de mortos em solo marroquino é inferior ao que se regista, por exemplo, em Portugal.

Por cá, estuda-se o modelo para o regresso à atividade, embora condicionada, também no futebol. Hassan assegura, em Bola Branca, que o tema no seu país, por sua vez, nem sequer é motivo de "conversas". De resto, o confinamento foi novamente alargado.

"Aqui não se fala ainda do regresso. Aumentaram a quarentena até dia 20 de maio. Alguns jogadores treinam em casa, outros - uma equipa ou outra - treina no campo, em grupos, mas isso não é suficiente para o ritmo e condição física. Por isso, até hoje não se diz nada sobre o [regresso do] futebol. E quando digo futebol, digo do desporto em geral", termina.