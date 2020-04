​Gulbenkian reforça linha de apoio à cultura com mais meio milhão de euros

Veja também:

A Fundação Calouste Gulbenkian anunciou, esta terça-feira, o reforço de meio milhão de euros para apoio à cultura. A instituição, que tinha avançado uma linha de apoio de um milhão para os agentes culturais afetados pela paragem na atividade por causa da pandemia, disponibiliza agora mais verbas.



Um total de 1.500 agentes culturais candidataram-se, entre 30 de março a 6 de abril, ao Fundo de Emergência Covid-19 da Gulbenkian e, por isso, a Fundação ampliou a verba disponível.

Entre os apoios concedidos a agentes individuais, mais de 32% são na área da música e outros 30% na área do teatro. Ajudados foram também projetos de dança (16,7%), artes visuais (17.9%) e outras áreas (2,2%)

Quanto às estruturas artísticas, a Gulbenkian explica, em comunicado, que os apoios foram distribuídos da seguinte forma: “16% na área da Música, 15,1% na área da Dança, 37,8% do Teatro, 8,4% das Artes Visuais e 22,7% de outras áreas”.

“Esta inédita intervenção de emergência” é justificada pela presente da Fundação. Isabel Mota sublinha que “a Fundação não seria a mesma sem a comunidade de artistas portugueses com quem, ao longo dos anos, foi construindo relações de confiança recíproca” e, por isso, refere que farão “tudo o que estiver ao alcance para os ajudar a ultrapassar esta crise”.

Segundo a Gulbenkian, “na seleção das candidaturas foram tidos em consideração, para lá da identificação das perdas de rendimentos sofridas, fatores de igualdade de género e de distribuição regional, incluindo a situação daqueles que exercem a sua atividade profissional há menos tempo”.

A Fundação anunciou também os resultados do Concurso Novos Criadores em Cinema, Dança e Teatro nos quais serão atribuídos mais de 200 mil euros a 46 projetos. Neste caso, “foi dada prioridade a criadores em início de carreira ou que se encontrem a iniciar um novo eixo de intervenção no seu percurso artístico, bem como a criadores no exercício de abordagens artísticas consideradas inovadoras”.